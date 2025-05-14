Нагрузка на педагогов в регионах РФ доходит до двух ставок из-за дефицита кадров

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Загрузка учителей в регионах России варьируется от 1,39 до двух ставок. Согласно подсчетам ТАСС на основе данных региональных властей, минимальная нагрузка школьных педагогов наблюдается в Бурятии, Чувашии, Новосибирской, Калужской и Калининградской областях, повышенная - в … .