Смертельное сафари: 300 колумбийских наемников уже «задвухсотились» на Украине

Богота не признает своих «заблудших сыновей», променявших родные джунгли на чужие степи Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Колумбийских наемников больше всего среди действующих боевиков Иностранного легиона, подсчитали авторы OSINT-проекта International Volunteers for Ukraine.
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