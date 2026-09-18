Леди Гага воспользовалась суррогатным материнством из-за болезни

Леди Гага и ее жених Майкл Полански стали родителями Роуз Бин, используя суррогатное материнство. Причиной могла стать фибромиалгия, которой страдает певица.
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