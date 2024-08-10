Кургинян объяснил, почему от ЛА зависит судьба человечества

Коммунистические идеалы после краха СССР смогли удержаться на латиноамериканском континенте потому, что социалистическая борьба была там сплетена с национально-освободительной борьбой, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 5 августа в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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