Кургинян объяснил, почему от ЛА зависит судьба человечества

Коммунистические идеалы после краха СССР смогли удержаться на латиноамериканском континенте потому, что социалистическая борьба была там сплетена с национально-освободительной борьбой, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 5 августа в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».