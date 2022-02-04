За год Польша переплатила за российский газ почти в три раза больше, чем отсудила в арбитраже у «Газпрома»

Переплата Польши за российский газ в 2021 году оказалась почти в три раза больше, чем ее газовая компания PGNiG выиграла в 2020 году в Стокгольмском арбитраже у «Газпрома», пишет агентство "Экономика сегодня".
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