Аргументы недели

97 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valeri
    Мертвая контора   что то там вякает,  надо закрыть и их представительство на территории РФПредставитель ОБС...
  • Татьяна
    Давно бы так. На  один недружественный шаг надо делать 2 в ответ. Вот тогда поймут, что от санкций против нас и им не...Представитель ОБС...
  • Alex Немо
    Ну вот точно окраинское бешенство явно заразное. Ведь точно по их примеру - А нас то за щё?Представитель ОБС...

За год Польша переплатила за российский газ почти в три раза больше, чем отсудила в арбитраже у «Газпрома»

За год Польша переплатила за российский газ почти в три раза больше, чем отсудила в арбитраже у «Газпрома»

Переплата Польши за российский газ в 2021 году оказалась почти в три раза больше, чем ее газовая компания PGNiG выиграла в 2020 году в Стокгольмском арбитраже у «Газпрома», пишет агентство "Экономика сегодня".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх