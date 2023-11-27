Делегация Республики Уганда изучает опыт российской системы образования

В Санкт-Петербурге с рабочей поездкой находится делегация Республики Уганда во главе с Государственным министром высшего образования Министерства образования и спорта Республики Уганда Джоном Крисостомом Муинго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии