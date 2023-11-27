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Делегация Республики Уганда изучает опыт российской системы образования

Делегация Республики Уганда изучает опыт российской системы образования

В Санкт-Петербурге с рабочей поездкой находится делегация Республики Уганда во главе с Государственным министром высшего образования Министерства образования и спорта Республики Уганда Джоном Крисостомом Муинго.

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