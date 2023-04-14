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Конгрессмен Галлахер обвинил Байдена в бездействии перед лицом новой мировой войны

Конгрессмен Галлахер обвинил Байдена в бездействии перед лицом новой мировой войны

Американский президент Джо Байден делает недостаточно для устранения угрозы Третьей мировой войны, причиной которой может послужить желание КНР вернуть Тайвань.

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