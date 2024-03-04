РЭО назвал регионы с ростом жалоб на вывоз отходов

Российский экологический оператор сообщил о росте жалоб на работу региональных операторов Астраханской, Волгоградской, Краснодарского края, Республики Калмыкия в социальных сетях и цифровом сервисе «РЭО Радар».
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