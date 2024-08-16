За летний сезон Москву посетили 87 тысяч гостей ТИЦ

Более 87 тысяч человек посетили туристско-информационные центры (ТИЦ) Москвы в летний период. Эти центры помогают гостям города выбрать экскурсии, узнать о культурных событиях и консультируют по различным вопросам.
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