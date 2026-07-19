БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западные гранты и кредиты не заменят Таджикистану всеобъемлющего партнёрства с РФ

Западные гранты и кредиты не заменят Таджикистану всеобъемлющего партнёрства с РФ

Марат НУРГОЖАЕВ  Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление гранта Таджикистану в размере 100 млн долларов США от Международной ассоциации развития (МАР) для поддержки, как сказано в решении Совета, продолжения реализации ключевых экономических реформ.

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