Западные гранты и кредиты не заменят Таджикистану всеобъемлющего партнёрства с РФ

Марат НУРГОЖАЕВ Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление гранта Таджикистану в размере 100 млн долларов США от Международной ассоциации развития (МАР) для поддержки, как сказано в решении Совета, продолжения реализации ключевых экономических реформ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии