Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре над Землей пронесется метеорный поток Леониды, Уран будет противостоять Солнцу, подальше от городских огней будут видны пояс и меч Ориона и даже кольца Сатурна, если взять с собой бинокль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии