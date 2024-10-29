Звездопад Леониды и кольца Сатурна – что покажет ночное небо ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре над Землей пронесется метеорный поток Леониды, Уран будет противостоять Солнцу, подальше от городских огней будут видны пояс и меч Ориона и даже кольца Сатурна, если взять с собой бинокль.