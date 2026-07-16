Европа нашла «мясо» для Зеленского

Украинцев в Европе больше не ждут. Украинок — еще ладно, но «ухиллесам» — так острые на язык комментаторы прозвали уклонистов от мобилизации в ВСУ — придется до конца войны сидеть дома, мониторить обстановку у подъезда и короткими перебежками от укрытия к укрытию добираться до магазина в родных житомирах да бердичевых.