Понимая, что успехи на поле боя не светят, Украина продолжает террористические удары по российской территории, поэтому России без ликвидации украинской правящей верхушки не обойтись, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
В Госдуме призвали устранить власти Украины в ответ на удары по Wildberries
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
КОЕ-КОМУ НАДО ПОУЧИТЬСЯ У ДЕПУТАТА, НА ПОЛЬЗУ СТРАНЕ!🤠👈👍👀
Ответить
1 м.
Svetlana Kuzmina
Зеленского дома не застать, он боится надолго оставаться на Украине, а вот, ударить по крупным складам маркетплейса Украины нужно обязательно.
Ответить
1 м.
Lora Некрасова
Уничтожат Зеленского - британцы и американцы только обрадуются, если мы за них сделаем эту грязную работу. А кого поставить на место нового гетмана, у них уже всё запланировано.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии