Зеленского дома не застать, он боится надолго оставаться на Украине, а вот, ударить по крупным складам маркетплейса Украины нужно обязательно.

Lora Некрасова

Уничтожат Зеленского - британцы и американцы только обрадуются, если мы за них сделаем эту грязную работу. А кого поставить на место нового гетмана, у них уже всё запланировано.