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Кабаева отказалась, Капранова ушла: почему теперь Ирина Винер видит свою преемницу в 19-летней Анне Поповой

Кабаева отказалась, Капранова ушла: почему теперь Ирина Винер видит свою преемницу в 19-летней Анне Поповой

Анна Попова едва успела поставить точку в спортивной карьере, как Ирина Винер предложила ей совсем другую роль — остаться рядом.

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