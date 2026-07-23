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Вендел — об опоздании на сборы «Зенита»: «Должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят»

Вендел — об опоздании на сборы «Зенита»: «Должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел высказался об опоздании на летние тренировочные сборы петербуржцев.

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