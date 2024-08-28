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Экс-командующий НАТО Бридлав: если США продолжат свою политику, Киев проиграет

Экс-командующий НАТО Бридлав: если США продолжат свою политику, Киев проиграет

Бывший верховный главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав предупредил, что если Вашингтон продолжит ограничивать Украину в использовании поставленных ракет большой дальности, то Киев проиграет в конфликте с Москвой.

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