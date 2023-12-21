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Патриарх о «крестопаде» и об угрозе потерять Россию из-за наплыва мигрантов

Патриарх о «крестопаде» и об угрозе потерять Россию из-за наплыва мигрантов

20 декабря 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ежегодное Епархиальное собрание духовенства г.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
уберите мигрантов из России, один беспредел от них!
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