Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен

Американский миллиардер Илон Маск, отвечающий за работу ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), призвал освободить лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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