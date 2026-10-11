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Девушка рассказала о татарских именах, которые удивляют окружающих

Девушка рассказала о татарских именах, которые удивляют окружающих

Девушка с юмором рассказала о необычных именах, которые встречаются среди татар. Некоторые из них звучат по-французски — Марсель, Марат, Антуан и Эмиль, а другие напоминают названия цветов и драгоценных камней: Роза, Ландыш, Алмаз и Рубин.

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