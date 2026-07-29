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Daily Moscow

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Race Club Fest 2026 завершился на автодроме «Мячково»: названы победители соревнований

Race Club Fest 2026 завершился на автодроме «Мячково»: названы победители соревнований

С 24 по 26 июля на автодроме ADM Raceway «Мячково» прошел гоночный фестиваль Race Club Fest 2026, объединивший соревнования по тайм-аттаку, туге, дрифту, выставку автомобилей и насыщенную программу для участников и зрителей.

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