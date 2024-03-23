Вопреки всем наветам: история брака Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова уже не первый год счастлива в браке с фигуристом, хореографом-постановщиком Ильей Авербухом, а буквально несколько лет назад счастливые супруги стали родителями — на свет появился их общий сын.
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