Вопреки всем наветам: история брака Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова уже не первый год счастлива в браке с фигуристом, хореографом-постановщиком Ильей Авербухом, а буквально несколько лет назад счастливые супруги стали родителями — на свет появился их общий сын.