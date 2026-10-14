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Пятый канал

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Hyundai и Kia изучают возвращение в Россию: что может измениться на авторынке

Hyundai и Kia изучают возвращение в Россию: что может измениться на авторынке

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia изучают перспективы возвращения на российский рынок. Компании рассматривают возможность возобновления работы в стране после прекращения прежней деятельности, сообщают «Известия».

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