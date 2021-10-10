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Пассажира авиакомпании Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту

Пассажира авиакомпании Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Пассажира американской региональной компании Republic Airlines в субботу задержали из-за подозрительного поведения на борту самолета, сообщил телеканал CBS New York.

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