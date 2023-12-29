Певец Киркоров пытался снять носок с Vacio на «голой» вечеринке Ивлеевой

Новости вечеринки Насти Ивлеевой продолжают шокировать общественность. На этот раз в центре внимания снова оказался известный певец Филипп Киркоров, который на мероприятии пытался шаловливо стянуть носок с рэпера Vacio.
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