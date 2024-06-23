Мужчину спасли из огня в Белогорске

На прошлой неделе в одном из домов на улице Авиационной в Белогорске произошел крупный пожар. Огонь охватил весь деревянный четырехквартирный жилой дом, но благодаря усилиям пожарных и сотрудников газодымозащитной службы удалось спасти одного из жильцов.
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