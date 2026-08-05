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Царьград

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"Просто смешно": Железняков раскритиковал Плющенко за попытку получить грант

"Просто смешно": Железняков раскритиковал Плющенко за попытку получить грант

Тренер из команды Этери Тутберидзе резко осудил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который после громких заявлений о "деградации" отечественного спорта обратился к государству за финансовой помощью.

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