"Просто смешно": Железняков раскритиковал Плющенко за попытку получить грант

Тренер из команды Этери Тутберидзе резко осудил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который после громких заявлений о "деградации" отечественного спорта обратился к государству за финансовой помощью.
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