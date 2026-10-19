Следственные органы начали проверку после вынужденной посадки самолета авиакомпании S7 в Омске. Воздушное судно выполняло рейс из Новосибирска в Махачкалу, однако во время полета над Казахстаном экипаж подал сигнал бедствия и принял решение изменить маршрут.