В Коломенском показали красоту Русского Севера

В Коломенском идет необычная и ностальгическая выставка русского костюма «Северная Атлантида» — поражающие красотой и разнообразием крестьянские наряды в сочетании с кадрами Прокудина-Горского, предметами быта людей.
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