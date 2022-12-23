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ФИФА начала расследование из-за присутствия повара Salt Bae на поле после финала ЧМ-2022

ФИФА начала расследование из-за присутствия повара Salt Bae на поле после финала ЧМ-2022. Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

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