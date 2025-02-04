ВС РФ: наемники расстреливают бойцов ВСУ при отступлении в Курской области

Заместитель командира штурмового отряда группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Карачай" рассказал, что иностранные наемники расстреливают украинских солдат, когда те пытаются отступать в Курской области.
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