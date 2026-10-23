Блогер готовится ко второй линии химиотерапии, рассматривается лечение в Китае Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) столкнулась с прогрессированием онкологического заболевания: по данным позитронно‑эмиссионной томографии, у нее вновь начали расти метастазы — они обнаружены в надпочечниках, яичниках и легких.
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