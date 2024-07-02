Советы для огородников, как спасти растения от палящего солнца

В жаркое лето палящее солнце может нанести серьезный вред вашим растениям и урожаю. Однако, используя подручные материалы и природные ресурсы, вы можете защитить свои растения от перегрева и сохранить их здоровыми.
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