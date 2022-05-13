О «России, которая проиграла»: кратко по ситуации на направлениях и о ходе спецоперации

Георгий Макарьев, на своей странице ВК Российский спортсмен, политик и общественный деятель, командующий Народной Армией ДОнбасса (НАДО), руководитель общественно-спортивных организаций «Здоровая Нация», молодежного крыла всероссийской общественной организации «Боевое Братство», а также один из организаторов общественного движения Антимайдан (Россия), командир боевых подразделений ДНР и ЛНР Георгий Макарьев прокомментировал упаднические настроения и разговоры о спецоперации на Украине.