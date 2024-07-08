Не знаю. У меня были сослуживцы-узбеки - образцово чистоплотные. Говорили: у нас дома воды мало, а здесь можно каждый день мыться-стираться. Постоянно этим занимались. Женщин сама природы вынуждает усердствовать в гигиене... Вам доводилось нюхать мигранток?

Александр _

Эти "чистые" пьют не меньше русских. У себя дома не могут порядок навести, приехали на готовое, теперь пытаются русских изгнать. Если вы не уважаете местные законы, не можете быть чистыми по определению. Чистые это не те, кто молится, а те кто поддерживает чистоту и порядок. И не только в своем доме.