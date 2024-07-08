Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы ‎лучше ‎вас‏ ‎как ‎люди.‏ ‎Мы‏ ‎- ‎чистые": Мигрантка в ответ на замечание выложила взгляд "своих" на Россию

"Мы ‎лучше ‎вас‏ ‎как ‎люди.‏ ‎Мы‏ ‎- ‎чистые": Мигрантка в ответ на замечание выложила взгляд "своих" на Россию

Царьград Фото: Tolga Sezgin/shutterstock Мигрантка, с которой пообщалась русская журналистка, высказала мнение своих соотечественников о русских людях.

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Комментарии
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Владимир Петров
Не знаю. У меня были сослуживцы-узбеки - образцово чистоплотные. Говорили: у нас дома воды мало, а здесь можно каждый день мыться-стираться. Постоянно этим занимались. Женщин сама природы вынуждает усердствовать в гигиене... Вам доводилось нюхать мигранток?
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10 час.
Александр _
Наталья Осс? А Вы ее знаете?
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10 час.
Александр _
Эти &quot;чистые&quot; пьют не меньше русских. У себя дома не могут порядок навести, приехали на готовое, теперь пытаются русских изгнать. Если вы не уважаете местные законы, не можете быть чистыми по определению. Чистые это не те, кто молится, а те кто поддерживает чистоту и порядок. И не только в своем доме.
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10 час.

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