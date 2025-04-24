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Focus: Дональд Трамп намерен разделить Украину по образцу нацистской Германии

Focus: Дональд Трамп намерен разделить Украину по образцу нацистской Германии

План Трампа по будущему Украины очень похож на раздел Германии в 1945 году.Мирный план относительно завершения конфликта между Украиной и Россией, который предлагает Дональд Трамп, очень похож на раздел нацистской Германии.

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