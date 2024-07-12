В Московской области задержан мужчина за попытку заказать убийство знакомого за 1,3 миллиона рублей

Сотрудники полиции успешно предотвратили попытку заказного убийства в Наро-Фоминском районе. По версии следствия, мужчина решил избавиться от своего знакомого на почве личной неприязни и нашел исполнителя убийства за 1,3 миллиона рублей.
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