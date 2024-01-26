Проверки по факту гибели в пожарах четырёх человек идут в Поморье

Происшествия произошли на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в январе этого года25 января стало известно о возгорании деревянного дома в поселке Харута Ненецкого автономного округа.
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