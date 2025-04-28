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В Госдуме объяснили, как защитить ребёнка от уловок мошенников в онлайн-играх

В Госдуме объяснили, как защитить ребёнка от уловок мошенников в онлайн-играх

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT рассказал, как научить детей распознавать уловки мошенников в онлайн-играх.

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