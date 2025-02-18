Фонд Vanguard стал крупнейшим в мире, обогнав SPY от State Street

Благодаря своим активам, биржевой фонд Vanguard, отслеживающий индекс S&P 500, стал крупнейшим в мире, сместив с этой позиции SPDR S&P 500 ETF Trust от State Street, известный под тикером SPY, который удерживал этот титул на протяжении почти 30 лет.
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