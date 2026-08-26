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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бетина Попова: «Мне не очень нравятся хореографические элементы в парном катании. Они дают возможность более субъективно судить»

Тренер и хореограф Бетина Попова высказалась об изменениях в правилах фигурного катания.  20-22 августа в китайском Сиане прошел первый этап Гран-при среди юниоров.

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