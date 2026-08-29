Европейцы полностью мобилизуют военные ресурсы против России. Об этом 29 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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