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Суть Событий

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Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября

Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania сообщила, что возобновит регулярные рейсы в Москву с 7 сентября. Ранее перевозчик объявил, что полеты временно не будут выполняться с 4 сентября - их решили приостановить "после плановой оценки рисков" "по соображениям безопасности.

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