Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania сообщила, что возобновит регулярные рейсы в Москву с 7 сентября. Ранее перевозчик объявил, что полеты временно не будут выполняться с 4 сентября - их решили приостановить "после плановой оценки рисков" "по соображениям безопасности.