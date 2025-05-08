США фактически вышли из мирных переговоров по Украине, пишет TAC. Неспособность Трампа добиться урегулирования, отмечает автор статьи, объясняется просто: в Белом доме до сих пор не понимают, как много подлостей Вашингтон сделал Москве в прошлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии