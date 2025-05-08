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Трамп не способен принести мир на Украину. Он не понял самого главного

Трамп не способен принести мир на Украину. Он не понял самого главного

США фактически вышли из мирных переговоров по Украине, пишет TAC. Неспособность Трампа добиться урегулирования, отмечает автор статьи, объясняется просто: в Белом доме до сих пор не понимают, как много подлостей Вашингтон сделал Москве в прошлом.

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