Джонc наносит ошеломляющее поражение Трампу и выходит в финал в Челтнеме

Джек Джонс шокировал Джадда Трампа, одержав победу со счетом 6-3 в полуфинале турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Джек Джонс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Джек Джонс одержал неожиданную победу со счетом 6-3 над Джаддом Трампом в полуфинале British Open 2026, продолжая борьбу за второй рейтинговый титул в этом сезоне.