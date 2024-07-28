Актер Том Круз хотел бы стать отцом в четвертый раз

Голливудский актер Том Круз хотел бы еще раз стать отцом. Об этом сообщает издание In Touch Weekly. Инсайдер из окружения звезд заявил, что 62-летний Том Круз ищет девушку, с которой построит семью и заведет ребенка.
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