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Актер Том Круз хотел бы стать отцом в четвертый раз

Актер Том Круз хотел бы стать отцом в четвертый раз

Голливудский актер Том Круз хотел бы еще раз стать отцом. Об этом сообщает издание In Touch Weekly. Инсайдер из окружения звезд заявил, что 62-летний Том Круз ищет девушку, с которой построит семью и заведет ребенка.

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