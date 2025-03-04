В Египте учёные откопали — нет, не гробницу и не мумию, а грозного хищника…

﻿﻿.30 миллионов лет назад все жители Северной Африки были напуганы! Как говорится, Египет славен не только своими фараонами! Недавно в журнале «Журнал палеонтологии позвоночных» была опубликована статья, описывающая недавнее открытие, сделанное в формации Джебель-Катрани, в 100 км от Каира.