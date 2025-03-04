Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

446 подписчиков

В Египте учёные откопали — нет, не гробницу и не мумию, а грозного хищника…

В Египте учёные откопали — нет, не гробницу и не мумию, а грозного хищника…

﻿﻿.30 миллионов лет назад все жители Северной Африки были напуганы! Как говорится, Египет славен не только своими фараонами! Недавно в журнале «Журнал палеонтологии позвоночных» была опубликована статья, описывающая недавнее открытие, сделанное в формации Джебель-Катрани, в 100 км от Каира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх