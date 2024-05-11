Харьковский прорыв СВО: долгожданное наступление на северную столицу Украины, отвлекающий маневр или создание буферной зоны

В ночь на 10 мая российская армия перешла границу и начала бои в Харьковской области. В Минобороны РФ заявили, что по состоянию на 11 мая наша армия заняли населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья в Харьковской области, расположенные недалеко от российско-украинской … .