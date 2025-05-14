Нефть числа: в правительстве допустили рост цен на топливо выше инфляции

В правительстве прошло заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Несмотря на стабильность в топливообеспечении, участники совещания обсудили возможность увеличения розничной стоимости бензина и дизеля выше инфляции в связи с ростом акциза в начале года.