Google переходит на ядерные реакторы для поддержания искусственного интеллекта

Компания Google объявила о подписании соглашения с компанией Kairos Power (США) на поставку электроэнергии от малых ядерных реакторов для поддержки своих мощностей в области искусственного интеллекта, сообщает ScienceAlert.
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