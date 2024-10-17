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SHAMAN резко ответил Собчак на критику из-за водки

SHAMAN резко ответил Собчак на критику из-за водки

Знаменитый российский исполнитель SHAMAN вступил в публичную перепалку с телеведущей Ксенией Собчак. Артист резко ответил "блондинке в шоколаде" на критические замечания по поводу регистрации его бренда водки под названием "Я русский".

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